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14 июля 2025, 17:30

Украинская певица Джамала стала членом Академии звукозаписи США

14 июля 2025, 17:30
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фото: Instagram/jamalajaaa
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Теперь артистка имеет право голоса на премии Грэмми

Об этом певица сообщила в своем Instagram, передает RegioNews.

Украинская певица Джамала, известная своим крымскотатарским происхождением, официально стала членом Академии звукозаписи США - организации, ежегодно определяющей лауреатов престижной премии Грэмми. Это открывает право голоса в выборе победителей и дает возможность влиять на музыкальную индустрию мирового уровня.

В своем Instagram Джамала поделилась, что для нее это не просто статус, а признание профессионального веса и шанс стать частью сообщества, формирующего историю современной музыки. Она подчеркнула важность представлять украинскую музыку на международной арене, где ее еще недостаточно слышат.

Певица подчеркнула, что это возможность быть голосом украинских артистов в глобальных музыкальных кругах и способствовать тому, чтобы украинская музыка звучала на ведущих сценах и важнейших дискуссиях индустрии. Она выразила благодарность всем, кто поддерживает ее на этом пути, и отметила, что это только начало нового этапа в ее карьере.

Напомним, впервые за пять лет: Надя Дорофеева и Позитив показали новый дуэт.

Ранее сообщалось, что солист Imagine Dragons поднял на сцене флаг украинской военной бригады.

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