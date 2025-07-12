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Певица Лида Ли рассказала, как она снимала проект в Карпатских горах. По ее словам, это была непростая задача

Об этом сообщает Люкс ФМ, передает RegioNews.

Певица Лида Ли рассказала, как она снимала проект в Карпатах. По словам артистки, это шоу "Любовь на выживание", где она является ведущей. В Карпатах съемки оказались не очень простыми.

Лида Ли вспоминает, что пейзажи были прекрасны. Однако такое путешествие требует выдержки.

"Мне особенно запомнился день, когда мы поднимались на Писаный Камень. Это место силы в Карпатах на высоте более 1220 метров над уровнем моря. Дорогу туда размыло, команда задержалась, и мы ждали на вершине более трех часов, потому что туда не проедешь, там только лес, камни, узкие тропы, отсутствие связи, – рассказывает Lida Lee. – Это было непросто. Иногда казалось, что эти горы испытывают нас на выносливость. Но все поездки, даже если длились в пути час и больше, караулили каждую минуту. Потому что такие виды – это не просто фон. Я уставшая, но по-настоящему счастливая", – говорит артистка.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.