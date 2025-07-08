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Об этом сообщает Эспрессо, передает RegioNews.

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, что все приезжающие в Украину международные делегации едят борщ. По его словам, он в основном кормит иностранцев бесплатно, чтобы не вступать в какие-либо тендеры. В это он сам инвестирует 40-50 тысяч гривен.

Обязательно подает Клопотенко борщ, кочанную кашу и сырники. По словам повара, для иностранцев сырники чем-то оригинальным, потому что они не понимают, зачем жарить сыр. При этом он упоминает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону понравился борщ.

"Они ели четыре раза. Первый раз вообще ничего не поели, потому что они просто были уставшие. Они ехали из Польши в Киев, потом в Киеве они поели галушки, а потом сели — и из Киева уже ехали в Польшу. Там они уже поели все. Я попросил Укрзалізницю, чтобы они спросили фидбек. Они были в таком приятном шоке, ведь никогда такого не ели. Это будто ты едешь на Шри-Ланку, а тебе дают такую ​​хорошую еду. Это прикольно, это имеет наш смысл, потому что это ели наши поколения, и ты так приятно удивлен. Конечно, украинская кухня и борщ – это еще не суши и не пицца, но это потихоньку, такими маленькими шагами становится нашей уникальной идентификацией. Если посадят Макрона, скажут, описывай украинцев, и он точно скажет – борщ. Это важно", – говорит Евгений Клопотенко.

Справка. Евгений Клопотенко — украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист. Соучредитель ресторана "Сто лет назад" (в Киеве) и бистро "Другие" (во Львове), ресторана "Полтава". Клопотенко тоже делится рецептами на своем YouTube.