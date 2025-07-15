Иллюстративное фото

Американский канал HBO приступил к съемкам нового сериала по книгам Джоан Роулинг. Первый сезон зрители смогут увидеть уже в следующем году

Об этом рассказали в HBO, передает RegioNews.

Американский канал сообщил, что съемки первого сезона сериала по "Гарри Поттеру" официально стартовали. Они опубликовали первое фото, на котором актера можно увидеть в роли юного волшебника.

Фото: HBO

Напомним, первый сезон ожидается уже в 2026 году. В том же году должны стартовать съемки уже второго сезона. В общей сложности планируется семь сезонов — на каждую книгу серии Роулинг.

"Золотую троицу" сыграют Доминик Маклафлин (Гарри), Арабелла Стэнтон (Гермиона), Аластер Стаут (Рон).

Также известно о второстепенном касте актеров. Кэтрин Паркинсон сыграет маму Рона Молли Уизли. Тетку Гарри Петунию сыграет Бел Паули, а ее мужа Вернона сыграет Даниэль Ригби. Кроме того, на роль министра магии Корнелиуса Фаджу утвердили Берти Карвела. Юных студентов Гриффиндора сыграют Лео Эрли, Алессия Леони и Сиенна Муса.