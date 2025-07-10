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10 июля 2025, 04:50

"Чтобы зрители смогли почувствовать все": оскароносный Чернов рассказал, как снимался фильм об Андреевке

10 июля 2025, 04:50
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Фото: YouTube
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Скоро украинцы увидят в кинотеатрах новый фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке". По словам режиссера, съемки проходили с нательными камерами и дронами

Об этом сообщает Variety, передает RegioNews.

По словам оскароносного режиссера Мстислава Чернова, в широком смысле битва под Андреевкой большого смысла не имела. Однако, по его мнению, в этом и состоит сила искусства: сделать историю символической. Ведь без фильма никто почти не знал, что такое Андреевка.

"Поэтому я думаю, что символично то, что он сосредотачивается на деталях, на отдельных людях, которые поставили на карту свою жизнь, чтобы принести флаг в Андреевку, которая в тот момент для Украины также была символом надежды", - говорит режиссер.

Он вспоминает, как украинцы каждое утро смотрели новости с надеждой, что скоро в списке будет еще одна освобожденная деревня или город. Каждый метр означал надежду на то, что будет лучше.

Чернов рассказал, что для съемок использовались нательные камеры военных. Также было большое количество кадров из дронов. Впоследствии редактор фильма Мишель Мизнер собирала это все в одну историю.

"Одна из битв, 600-метровая битва, включает семь камер, два поля боя, два дрона, две камеры в штабе и одну камеру, которая снимает медиков. Все это смонтировано в одну захватывающую сцену, чтобы зрители могли почувствовать все", - говорит Чернов.

Следует отметить, что украинцы смогут увидеть фильм в кино уже в августе.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

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