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15 липня 2025, 02:40

У HBO показали перше фото "нового" Гаррі Поттера

15 липня 2025, 02:40
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Ілюстративне фото
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Американський канал HBO розпочав зйомки нового серіалу по книгах Джоан Роулінг. Перший сезон глядачі зможуть побачити вже наступного року

Про це розповіли в HBO, передає RegioNews.

Американський канал повідомив, що зйомки першого сезону серіалу по "Гаррі Поттеру" офіційно стартували. Вони опублікували перше фото, на якому актора можна побачити у ролі юного чарівника.

Фото: HBO

Нагадаємо, що перший сезон очікується вже у 2026 році. У тому ж році повинні стартувати зйомки вже другого сезону. Загалом планується сім сезонів — на кожну книгу серії Роулінг.

"Золоту трійцю" зіграють Домінік Маклафлін (Гаррі), Арабелла Стентон (Герміона), Аластер Стаут (Рон).

Також відомо про другорядний каст акторів. Кетрін Паркінсон зіграє маму Рона Моллі Візлі. Тітку Гаррі Петунію зіграє Бел Паулі, а її чоловіка Вернона зіграє Даніель Рігбі. Крім того, на роль міністра магії Корнеліуса Фаджа затвердили Берті Карвела. Юних студентів Ґріфіндора зіграють Лео Ерлі, Алессія Леоні та Сієнна Муса.

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