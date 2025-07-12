Ведущий Владимир Остапчук с женой и сыном переехали из столицы
Владимир Остапчук и его жена обрели новый дом. Теперь они будут жить не в Киеве
Об этом Екатерина Остапчук рассказала в Instagram, передает RegioNews.
Жена телеведущего показала фотографию, где можно увидеть прихожую с лестницей и несколькими дверями. Можно также заметить, что в доме очень большие окна и хорошее освещение.
Звездная семья переехала из Киева. Точную локацию Екатерина не озвучила. Однако она рассказала, что у нее во дворе теперь есть лес, сад с розами и малиной.
Напомним, что недавно Екатерина и Владимир только сказали, что хотят переехать из Киева. По словам Екатерины, их прошлое жилье находилось близко к железной дороге, поэтому там часто бывало громко.
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