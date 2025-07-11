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11 июля 2025, 04:50

Журналистка Эмма Антонюк готовится стать мамой: что для этого она хочет сделать

11 июля 2025, 04:50
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Фото из открытых источников
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Журналистка Эмма Антонюк сейчас не замужем и не находится в отношениях. Однако инфлюэнсер все же готовится к материнству заранее

Об этом журналистка рассказала в интервью "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Эмма Антонюк призналась, что у нее есть мысли о материнском опыте. Она отметила, что сейчас ей 35 и у нее нет партнера. Потому она не уверена, что готова иметь ребенка сейчас. Однако она позаботилась о том, чтобы в будущем у нее был выбор.

"В будущем не знаю. Но хочу заморозить яйцеклетки на случай, если я упустю возможность, чтобы мое тело будет их производить. Тогда я смогу оплодотворить заморожено и выносить ребенка. Я хочу рожать новых украинцев", — говорит Эмма.

При этом она добавила, что женщины не вынуждены рожать. Она уверена, что этот выбор должны делать люди самостоятельно.

Справка. Эмма Антонюк – журналистка, инфлюэнсерша. Она также называет себя популизатором чтения, имеет книжный клуб. Соавторподкаста "Асимметрия" и проекта "Палає".

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