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В Киеве в последнее время все чаще проходят обстрелы. Потому Владимир Остапчук решил, что он с женой и маленьким сыном переедет

Об этом сообщает "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Жена ведущего Владимира Остапчук рассказала, что они живут у железнодорожного пути. Поэтому у них всегда очень громко во время обстрелов. После последнего обстрела у них уже не хватило нервов: семья готовится к переезду.

Пара ищет дом по Киеву. Особенно их интересуют Крюковщина, Гатное, Стоянка, Гореничи. Среди причин переезда, рассказала Екатерина, не только близость железнодорожной инфраструктуры, но и деталей она не озвучила.

Напомним, что у ведущего Владимира Остапчука трое детей. От брака с Еленой Войтенко (развелись в 2020 году) у него сын Эван и дочь Эмилия. Сейчас он женат на Екатерине Полтавской (теперь Остапчук). 10 декабря 2024 года у них родился сын Тимофей.