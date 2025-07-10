После продолжительных слухов спортсмен подтвердил его отношения с известной инфлюэнсершей. В соцсети он опубликовал первое их общее фото

Такую публикацию футболист сделал в Instargam, передает RegioNews.

9 июля блогер Даша Цветкова праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 27 лет. В день рождения Даши ее любимый футболист "Динамо" Владимир Бражко наконец-то подтвердил их отношения официально.

В своем блоге он опубликовал фото с Квитковой, и написал "С днем рождения, моя любимая".

Фото: Instargam

Напомним, что слухи об их отношениях появились еще в мае, хотя пара ничего не подтверждала. В социальной сети Даша Квиткова опубликовала фотографию, где можно было увидеть только руку футболиста. Однако поклонники уже тогда узнали его по татуировкам.