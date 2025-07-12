Фото з відкритих джерел

Володимир Остапчук та його дружина знайшли новий будинок. Тепер вони будуть жити не в Києві

Про це Катерина Остапчук розповіла в Instagram, передає RegioNews.

Дружина телеведучого показала фотографію, де можна побачити передпокій зі сходами та кількома дверима. Можна також помітити, що в будинку дуже великі вікна та гарне освітлення.

Тож, зіркова родина переїхала з Києва. Точну локацію Катерина не озвучила. Проте вона розповіла, що в неї на подвір'ї тепер є ліс, а також сад з трояндами та малиною.

Фото: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Катерина та Володимир тільки сказали про те, що хочуть переїхати з Києва. За словами Катерини, їхнє минуле житло знаходилось близько до залізниці, а тому там часто бувало гучно.