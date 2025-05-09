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Недавно европейское медиа оскандалилось некорректным вопросом в интервью с участниками Украины на Евровидении. Иностранный журналист стал спрашивать, дает ли война преимущества артистам

Об этом сообщает "Детектор.Медиа", передает RegioNews.

Проводил интервью с группой Ziferblat журналист Дэвид Попеску от онлайн-медиа ESC United, освещающий песенный конкурс "Евровидение". Он спросил ребят, дает ли война в Украине преимущества в конкурсе. На это гитарист Валентин Лещинский четко ответил:

"Это некорректно. Для каждого народа и страны война — это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?", - сказал артист.

Этот вопрос журналиста возмутил пользователей соцсетей. Впоследствии SC United сделало заявление с извинениями.

"Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, поставленный украинским артистам. "Евровидение" — это о единстве и музыке, и никогда не было целью свести невероятный талант Украины — или их нынешнюю борьбу — к простому сочувствию. Мы выяснили этот вопрос внутри коллектива и будем работать лучше. Спасибо, что побуждаете нас быть ответственными", - говорят в издании.

Напомним, что недавно в результате обстрелов в Мирнограде Донецкой области был изуродован дом, где раньше жила бек-вокалистка Ziferblat Кристина Старикова. Певица призналась, что ей это очень больно, ведь она мечтала когда-нибудь вернуться домой.