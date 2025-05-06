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Финалистка "Голоса страны" Кристина Старикова рассказала, что ее дом уже уничтожен российскими обстрелами. По словам певицы, ей трудно это комментировать, потому что она мечтала вернуться домой

Об этом артистка сама рассказала в соцсети, передает RegioNews.

В соцсети Кристина Старикова опубликовала видео, нашедшее в пабликах. Там можно увидеть разрушенный многоэтажный дом в Мирнограде (Донеччина). Артистка написала, что видео не ее, но это ее дом, двор, ее детство. Она написала, что не понимает, как пережить эту боль.

Позже в комментарии "Общественному" артистка рассказала , что на самом деле она еще не адаптировалась к жизни в Киеве. Кристина призналась, что надеялась вернуться домой.

Справка. Кристина Старикова — украинская певица, финалистка 13-го сезона "Голос країни". В этом году она озвучила украинскую главную героиню в киноленте "Белоснежка". Также 13 мая она выступит вместе с группой Ziferblat на сцене Евровидения, представляя Украину.