Фото: YouTube

В сети показали кадры из второй репетиции украинской группы на Евровидении. Украинцы могут увидеть, каким будет номер от Украины

Такое видео появилось на официальном канале песенного конкурса, передает RegioNews.

Организаторы Евровидения опубликовали 30-секундный фрагмент репетиции украинской группы Ziferblat. В видео можно увидеть, что украинская команда использовала LED экраны с ярким розовым светом. В определенные моменты под ногами вокалиста загорается свет. Цвет номера дополняют яркие костюмы, которые для группы сделал известный дизайнер Иван Фролов.

Следует отметить, что первый полуфинал пройдет уже 13 мая. Украина будет выступать под номером 5.

Напомним, что букмекеры ставят украинскую группу на 13 строчку рейтинга. Однако сами ребята говорили, что они не следят за этим. По их словам, "букмекеры — это пальцем в небо", и у них еще есть время до конкурса, а также номер.