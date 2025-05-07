12:55  07 мая
Во Львове фургон вылетел на тротуар и переехал пешехода
12:48  07 мая
В Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина
12:19  07 мая
Пик позади: медики фиксируют спад заболеваемости гриппом и ОРВИ
UA | RU
UA | RU
07 мая 2025, 23:55

На Евровидении показали репетицию номера Ziferblat: как будет представлена Украина

07 мая 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В сети показали кадры из второй репетиции украинской группы на Евровидении. Украинцы могут увидеть, каким будет номер от Украины

Такое видео появилось на официальном канале песенного конкурса, передает RegioNews.

Организаторы Евровидения опубликовали 30-секундный фрагмент репетиции украинской группы Ziferblat. В видео можно увидеть, что украинская команда использовала LED экраны с ярким розовым светом. В определенные моменты под ногами вокалиста загорается свет. Цвет номера дополняют яркие костюмы, которые для группы сделал известный дизайнер Иван Фролов.

Следует отметить, что первый полуфинал пройдет уже 13 мая. Украина будет выступать под номером 5.

Напомним, что букмекеры ставят украинскую группу на 13 строчку рейтинга. Однако сами ребята говорили, что они не следят за этим. По их словам, "букмекеры — это пальцем в небо", и у них еще есть время до конкурса, а также номер.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Евровидение
Певица Jerry Heil вернется на Евровидение – что известно
05 мая 2025, 23:25
Победители прошлогоднего Евровидения оценили песню Ziferblat
08 апреля 2025, 04:40
Слишком сложно, чтобы стать хитом: известный продюсер высказался о песне Ziferblat для Евровидения
01 апреля 2025, 04:20
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Под Волчанском пограничники отразили штурм россиян и пленили оккупанта из Курщины
08 мая 2025, 00:30
В Украине дорожает свинина: почему это происходит
07 мая 2025, 23:45
На Днепропетровщине дрон попал в многоэтажку
07 мая 2025, 23:35
В Киевской области взорвался неизвестный предмет: пострадал 13-летний мальчик
07 мая 2025, 23:15
В Одесской области мужчина пытался выехать из Украины за взятку
07 мая 2025, 22:57
На Закарпатье иностранец за 15 тысяч долларов продавал уклонистам "маршрут" за границу
07 мая 2025, 22:45
Во Львовской области загорелся дом: женщину с 2-летним мальчиком госпитализировали
07 мая 2025, 22:15
В Никополе произошло смертельное ДТП с подростками: несовершеннолетний водитель погиб
07 мая 2025, 21:55
На Волыни осудили волонтера, который "помогал" уклоняющимся бежать за границу
07 мая 2025, 21:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »