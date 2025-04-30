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30 апреля 2025, 02:30

Певцы и новый Холостяк: Злата Огневич рассказала, с кем из известных мужчин хотела бы на свидание

30 апреля 2025, 02:30
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Фото: YouTube
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Певица Злата Огневич призналась, с кем из известных украинских артистов она бы сходила на свидание. Среди них также есть "Холостяк" Тарас Цымбалюк

Об этом артистка рассказала в комментарии "Радио Люкс", передает RegioNews.

Певица назвала трех украинских звезд, с кем бы она хотела пойти на свидание. В частности, Злата назвала Артема Пивоварова. По ее словам, она хотела бы сходить с ним на какой-нибудь крутой концерт.

Также в "списке" артистки оказался актер и новый "Холостяк" Тарас Цымбалюк. Злата отметила, что с ним она хотела бы пойти на какое-нибудь адреналиновое свидание. То есть, чтобы они прыгали с парашютом или делали что-то подобное.

Третьим она назвала певца Илью Парфенюка. При этом Злата вспомнила о недавнем скандале, когда его обвиняли в домашнем насилии. Певица выразила надежду, что Илья сделает выводы и никогда не будет делать подобное.

Напомним, ранее артистка намекнула на возможную романтику в ее жизни. На вопрос журналистов о личной жизни она ответила с интригой, отметив, что "ее сердце всегда занято и частично свободно".

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