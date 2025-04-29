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Долгие годы Евгений Кошевой и Владимир Зеленский были близкими друзьями и коллегами. Сейчас Зеленский стал президентом и многое изменилось

Об этом комик рассказал в интервью "Нашему радио", передает RegioNews.

По словам актера, он продолжает общаться с Владимиром Зеленским. Евгений Кошевой рассказал, что иногда у них есть встречи, но они этого не афишируют. Это очень короткие встречи, но душевные, говорит артист.

Напомним, что Евгений Кошевой и Владимир Зеленский еще с 90-х вместе выступали в команде "95 квартал". С 2003 года была создана "Студия Квартал 95" уже в столице. Вместе они все эти годы снимали комедийные фильмы, организовывали шоу. После того как Владимир Зеленский в 2019 году выиграл на выборах президента Украины — он уже больше не занимался юмором.