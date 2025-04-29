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29 апреля 2025, 02:35

Ведущий Слава Демин признался, почему ненавидит свое настоящее имя

29 апреля 2025, 02:35
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Фото: YouTube
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Популярный ведущий Слава Демин действительно много лет работает с псевдонимом. В паспорте шоумена совсем другое имя

Об этом ведущий рассказал в интервью с певцом Меловином, передает RegioNews.

Слава Демин признался, что ему не нравится его настоящее имя. По паспорту он Виктор Демин. Однако он не любит, когда его называют именно так. По его словам, у него плохие ассоциации с этим именем из-за несчастливого детства.

"Я по паспорту Виктор Демин... Но мне не нравится, когда меня так называют. Потому что у меня плохие ассоциации с этим именем с детства... Я хотел бы сменить его в паспорте, но очень много волокит", - говорит ведущий.

Справка. Слава Демин – популярный ведущий и шоумен. После начала полномасштабного вторжения он создал YouTube-канал, где рассказывает о новостях шоу-бизнеса, а также берет интервью у известных людей. Также в 2022 году он стал ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина".

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