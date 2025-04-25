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25 апреля 2025, 04:10

"Мое сердце всегда занято": певица Злата Огневич намекнула на роман

25 апреля 2025, 04:10
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Фото: YouTube
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Артистка рассказала, что у нее всегда много внимания мужчин. По ее словам, ей это очень приятно

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам певицы, мужчины всегда проявляют к ней внимание. Злата Огневич добавила, что это очень приятно: она расцветает от внимания и комплиментов. Журналисты также спросили артистки, есть ли сейчас в ее жизни любимый человек. Певица ответила с интригой, но и с намеком.

"Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценнрй и целостной", - сказала Огневич.

Справка. В 2021 году артистка стала героиней шоу "Холостячка" на СТБ. В финале ее избранником стал предприниматель Андрей Задворный. Однако впоследствии выяснилось, что отношения у них не сложились. После этого певица открыто не рассказывала о своей личной жизни.

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