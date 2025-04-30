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30 квітня 2025, 02:30

Співаки і новий Холостяк: Злата Огнєвіч розповіла, з ким з відомих чоловіків хотіла б на побачення

30 квітня 2025, 02:30
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Фото: YouTube
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Співачка Злата Огнєвіч зізналась, з ким з відомих українських артистів вона сходила б на побачення. Серед них також є "Холостяк" Тарас Цимбалюк

Про це артистка розповіла в коментарі "Радіо Люкс", передає RegioNews.

Співачка назвала трьох українських зірок, з ким вона хотіла б піти на побачення. Зокрема, Злата назвала Артема Пивоварова. За її словами, вона хотіла б сходити з ним на якийсь крутий концерт.

Також у "списку" артистки опинився актор та новий "Холостяк" Тарас Цимбалюк. Злата зазначила, що з ним вона хотіла б піти на якесь адреналінове побачення. Тобто, щоб вони стрибали з парашутом, або робили щось подібне.

Третім вона назвала співака Іллю Парфенюка. При цьому Злата згадала про нещодавній скандал, коли його звинувачували в домашньому насильстві. Співачка висловила надію, що Ілля зробить висновки й ніколи не робитиме щось подібне.

Нагадаємо, раніше артистка натякнула на можливу романтику в її житті. На питання журналістів про особисте життя вона відповіла з інтригою, зазначивши, що "її серце завжди зайняте і частково вільне".

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