Дружина Порошенка подала до суду на експрезидента

фото: Facebook/Петро Порошенко

Дружина колишнього президента України Петра Порошенка Марина подала на нього до суду позов щодо поділу майна

Про це свідчать дані судових матеріалів, передає RegioNews.

Відомо, що Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року. Позов стосується поділу майна подружжя.

Сраву розгляне Крижопільський суд Вінницької області. Йдеться про майно загальною вартістю понад 17 млрд грн.

У реєстрі судових справ, призначених до розгляду, позивачем виступає Марина Порошенко, відповідачем — Петро Порошенко.

Суд розгляне справу 29 квітня.

Нагадаємо, що 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Петра Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука. За його словами, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ.

При цьому Порошенко потім скаржився, що навіть не може купити каву. Він розповідав, як хотів оплатити каву для помічниці, але його рахунок виявився заблокованим.

Відомо, що Порошенко за кілька тижнів до введення санкцій проти нього вивів із України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував невстановленій особі.

За 2024 рік лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко разом із дружиною Мариною задекларував 4,6 млрд грн доходу.

