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23 апреля 2025, 00:32

В Житомире будут судить мужчину, который угрожал адвокату и требовал несуществующий долг

23 апреля 2025, 00:32
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фото: полиция
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В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Житомира за угрозы насилия и вымогание денег у адвоката

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина по надуманным причинам требовал у адвоката несуществующий долг в разных валютах на сумму около 40 тысяч гривен. Фигурант неоднократно терроризировал потерпевшего сообщениями в мессенджере, часто поздно вечером. Свои требования мотивировал некачественной правовой помощью, несмотря на отсутствие каких-либо договорных отношений или даже устных договоренностей.

Когда угрозы не подействовали, 54-летний вымогатель перешел к шантажу и начал пугать физической расправой не только над адвокатом, но и над его семьей.

В январе 2025 года, во время личной встречи с адвокатом, злоумышленник получил от него 900 долларов и сразу был задержан правоохранителями.

С момента задержания обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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Житомир суд угроза адвокат вымогательство долги
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