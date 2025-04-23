В Житомире будут судить мужчину, который угрожал адвокату и требовал несуществующий долг

фото: полиция

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Житомира за угрозы насилия и вымогание денег у адвоката

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Мужчина по надуманным причинам требовал у адвоката несуществующий долг в разных валютах на сумму около 40 тысяч гривен. Фигурант неоднократно терроризировал потерпевшего сообщениями в мессенджере, часто поздно вечером. Свои требования мотивировал некачественной правовой помощью, несмотря на отсутствие каких-либо договорных отношений или даже устных договоренностей.

Когда угрозы не подействовали, 54-летний вымогатель перешел к шантажу и начал пугать физической расправой не только над адвокатом, но и над его семьей.

В январе 2025 года, во время личной встречи с адвокатом, злоумышленник получил от него 900 долларов и сразу был задержан правоохранителями.

С момента задержания обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"