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Недавно в СМИ появлялись слухи, что певица и актриса Солоха беременна от актера Тараса Цымбалюка. Он эмоционально прокомментировал эти заявления

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В СМИ недавно появилась новость, что якобы актер Тарас Цымбалюк станет отцом. Сообщалось, что от него ждет ребенка актриса и певица Солоха. Тарас Цымбалюк заявил, что видел ее только один раз в жизни.

По его словам, они познакомились на репетиции спектакля "Поймать Кайдаша" (и больше он его не видел). Цымбалюк иронически заявил, что теперь точно понимает, что стал новым "Холостяком". Ведь о нем стали сплетничать.

Напомним, ранее канал СТБ официально подтвердил, что украинский актер Тарас Цымбалюк станет героем нового сезона "Холостяка". Команда шоу отметила, что "за грубой внешностью актера скрывается мужчина, не потерявший веры в любовь".