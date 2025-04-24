00:51  24 апреля
Житель Запорожья пытался за 9000 долларов организовать переправку мужчин за границу
00:07  24 апреля
В Черкасской области Mazda въехала в бетонную опору и перевернулась: трое пострадавших
23:28  23 апреля
Заболел и не хотел идти в ТЦК: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 05:20

Холостяк Тарас Цымбалюк отреагировал на сплетни о беременной от него певице

24 апреля 2025, 05:20
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Недавно в СМИ появлялись слухи, что певица и актриса Солоха беременна от актера Тараса Цымбалюка. Он эмоционально прокомментировал эти заявления

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В СМИ недавно появилась новость, что якобы актер Тарас Цымбалюк станет отцом. Сообщалось, что от него ждет ребенка актриса и певица Солоха. Тарас Цымбалюк заявил, что видел ее только один раз в жизни.

По его словам, они познакомились на репетиции спектакля "Поймать Кайдаша" (и больше он его не видел). Цымбалюк иронически заявил, что теперь точно понимает, что стал новым "Холостяком". Ведь о нем стали сплетничать.

Напомним, ранее канал СТБ официально подтвердил, что украинский актер Тарас Цымбалюк станет героем нового сезона "Холостяка". Команда шоу отметила, что "за грубой внешностью актера скрывается мужчина, не потерявший веры в любовь".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Хореограф Дмитрий Коляденко признался, что годами не имел интима после расставания с Ириной Билык
18 апреля 2025, 05:20
Певец Позитив выбрал крестного для дочери: это оказался известный военный
15 апреля 2025, 23:45
Мобилизированный участник Нацотбора на Евровидение показал, как выглядит сейчас
12 апреля 2025, 00:55
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Совершила большой подвиг: друг певицы Ирины Билык рассказал, в каком состоянии она выходила на сцену
24 апреля 2025, 05:55
Украинский бомбер "Баба Яга" уничтожил позиции и укрытия россиян на Харьковщине
24 апреля 2025, 05:40
Под Черновцами пьяный водитель сбил полицейского: его будут судить
24 апреля 2025, 05:14
Певец и военный Андрей Хливнюк рассказал, как изменил отношение к русскому языку после фронта
24 апреля 2025, 04:55
В Украине снимают фэнтези-комедию о потустороннем Киеве
24 апреля 2025, 04:35
На Сумщине будут судить женщину, которая мошенничеством выманила у родственников погибших и пленных военных 3 млн грн
24 апреля 2025, 04:20
В Украине подорожала земля: в какой области дороже всего
24 апреля 2025, 04:10
На Киевщине легковушка сбила насмерть велосипедиста
24 апреля 2025, 03:59
В Украине продолжает дорожать овощ из борщового набора
24 апреля 2025, 03:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »