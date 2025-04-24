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Нещодавно у ЗМІ з'являлися чутки, що співачка та акторка Солоха вагітна від актора Тараса Цимбалюка. Він емоційно прокоментував ці заяви

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У ЗМІ нещодавно з'явилась новина, що нібито актор Тарас Цимбалюк стане батьком. Повідомлялось, що від нього чекає дитину акторка та співачка Солоха. Тарас Цимбалюк заявив, що він бачив її лише один раз в житті.

За його словами, вони познайомились на репетиції вистави "Спіймати Кайдаша" (і більше він її не бачив). Цимбалюк іронічно заявив, що тепер точно розуміє, що став новим "Холостяком". Адже про нього почали пліткувати.

Нагадаємо, раніше канал СТБ офіційно підтвердив, що український актор Тарас Цимбалюк стане героєм нового сезону "Холостяка". Команда шоу зазначила, що "за брутальною зовнішністю актора ховається чоловік, який не втратив віри в кохання".