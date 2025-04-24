00:51  24 квітня
Житель Запоріжжя намагався за 9000 доларів організувати переправлення чоловіків за кордон
00:07  24 квітня
На Черкащині Mazda в'їхала у бетонну опору та перекинулася: троє постраждалих
23:28  23 квітня
Захворів і не хотів йти до ТЦК: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізаціїї
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2025, 05:20

Холостяк Тарас Цимбалюк відреагував на плітки про вагітну від нього співачку

24 квітня 2025, 05:20
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Нещодавно у ЗМІ з'являлися чутки, що співачка та акторка Солоха вагітна від актора Тараса Цимбалюка. Він емоційно прокоментував ці заяви

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У ЗМІ нещодавно з'явилась новина, що нібито актор Тарас Цимбалюк стане батьком. Повідомлялось, що від нього чекає дитину акторка та співачка Солоха. Тарас Цимбалюк заявив, що він бачив її лише один раз в житті.

За його словами, вони познайомились на репетиції вистави "Спіймати Кайдаша" (і більше він її не бачив). Цимбалюк іронічно заявив, що тепер точно розуміє, що став новим "Холостяком". Адже про нього почали пліткувати.

Нагадаємо, раніше канал СТБ офіційно підтвердив, що український актор Тарас Цимбалюк стане героєм нового сезону "Холостяка". Команда шоу зазначила, що "за брутальною зовнішністю актора ховається чоловік, який не втратив віри в кохання".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що роками не мав інтиму після розставання з Іриною Білик
18 квітня 2025, 05:20
Співак Позитив обрав хрещеного для доньки: це виявився відомий військовий
15 квітня 2025, 23:45
Мобілізований учасник Нацвідбору на Євробачення показав, як виглядає зараз
12 квітня 2025, 00:55
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Київщині жінка до смерті забила немовля стільцем
24 квітня 2025, 06:10
Здійснила великий подвиг: друг співачки Ірини Білик розповів, в якому стані вона виходила на сцену
24 квітня 2025, 05:55
Український бомбер "Баба Яга" знищив позиції та укриття росіян на Харківщині
24 квітня 2025, 05:40
Під Чернівцями п'яний водій збив поліцейського: його судитимуть
24 квітня 2025, 05:14
Співак і військовий Андрій Хливнюк розповів, як змінив ставлення до російської мови після фронту
24 квітня 2025, 04:55
В Україні знімають фентезі-комедію про потойбічний Київ
24 квітня 2025, 04:35
На Сумщині судитимуть жінку, яка шахрайством виманила в родичів загиблих і полонених військових 3 млн грн
24 квітня 2025, 04:20
В Україні подорожчала земля: в якій області найдорожче
24 квітня 2025, 04:10
На Київщині легковик збив на смерть велосипедиста
24 квітня 2025, 03:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »