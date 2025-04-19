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19 апреля 2025, 01:55

Актер Тарас Цымбалюк станет новым "Холостяком"

19 апреля 2025, 01:55
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Фото: YouTube
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Известный украинский актер станет новым героем шоу "Холостяк". Звезда сериалов и кино будет искать новую любовь на глазах всей страны

Об этом сообщают на официальной странице шоу "Холостяк", передает RegioNews.

Представители шоу рассказали, что многие женщины писали им письма с просьбами, чтобы новым "Холостяком" был именно Тарас Цымбалюк. В сообщении также пишут о том, что за грубой внешностью актера скрывается мужчина, не потерявший веры в любовь.

Новый сезон шоу ожидается осенью 2025 года.

Справка . Тарас Цымбалюк – известный украинский актер. Среди его первых ролей, давших ему большую популярность, - участие в сериалах "Крипосна", "Вскрытие покажет", "Неверная". Среди его самых популярных проектов – сериал "Поймать Кайдаша" и фильм "Черный ворон".

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