Актер Тарас Цымбалюк станет новым "Холостяком"
Известный украинский актер станет новым героем шоу "Холостяк". Звезда сериалов и кино будет искать новую любовь на глазах всей страны
Об этом сообщают на официальной странице шоу "Холостяк", передает RegioNews.
Представители шоу рассказали, что многие женщины писали им письма с просьбами, чтобы новым "Холостяком" был именно Тарас Цымбалюк. В сообщении также пишут о том, что за грубой внешностью актера скрывается мужчина, не потерявший веры в любовь.
Новый сезон шоу ожидается осенью 2025 года.
Справка . Тарас Цымбалюк – известный украинский актер. Среди его первых ролей, давших ему большую популярность, - участие в сериалах "Крипосна", "Вскрытие покажет", "Неверная". Среди его самых популярных проектов – сериал "Поймать Кайдаша" и фильм "Черный ворон".