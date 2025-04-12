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12 апреля 2025, 00:55

Мобилизированный участник Нацотбора на Евровидение показал, как выглядит сейчас

12 апреля 2025, 00:55
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Фото: YouTube
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С марта фронтмен группы "ДК Энергетик" проходит военную учебу. Музыканта мобилизовали, и сейчас он выглядит несколько иначе, чем привык

Об этом сообщает "Армия TV", передает RegioNews.

Участник группы "ДК Энергетик" впервые показал себя в военной форме после мобилизации. Следует отметить, что его мобилизовали в марте, а сейчас участник "Нацотбора на Евровидение 2025" проходит военную учебу.

В новом видео можно увидеть, что облик музыканта изменился. Яков Марный в армии был вынужден состричь волосы, которые он отращивал восемь лет. Также ему пришлось проститься со своей бородой. При этом сам он признался – он ненавидит то, как сейчас выглядит.

"Но за счет того, что у меня нет зеркал и я почти не вижу своего отражения, поэтому за это не парюсь. В своем воображении я такой, какой был. Около восьми лет отращивал волосы, но все состриглось, потому что выбора не было", - говорит музыкант.

Справка . "ДК Энергетик" - это украинская постпанк-группа. У группы три альбома - "Юность", "Путь" и "Завтра". В 2024 году они стали лауреатом "Muzvar Awards 2024" как "лучшие новые имена рок-музыки".

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