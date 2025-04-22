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22 апреля 2025, 22:25

Нехватка человечности: актриса Елена Кравец высказалась в отношении подростков с российской музыкой в Киеве

22 апреля 2025, 22:25
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Фото: YouTube
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Актриса Елена Кравец отметила, что в одиночку люди могут слушать что угодно, что улучшает им настроение. Однако на публике следует помнить о том, что сейчас война

Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA, передает RegioNews.

Елена Кравец отметила, что для того, чтобы больше украинцев открывали для себя свою культуру, нужно прежде всего иметь внутреннее желание. Актриса отметила, что у нее нет претензий к тому, что люди слушают наедине. Однако есть публичное пространство и есть война.

"И если мы говорим о подростках, включающих гимн России посреди Киева, в городе, где раздаются сирены, где улицы имеют имена погибших героев, – это уже не о "музыкальном вкусе", это о нехватке эмпатии, знаний, элементарной человечности", - считает актриса.

Елена Кравец добавила, что сегодня украинская культура – это не только об эстетике. Это также о сопротивлении и сознательном выборе. Если мы не хотим слышать на улицах гимн РФ, то должны не только запрещать, но и предлагать интересные, глубокие, живые культурные продукты, созданные здесь рядом с нами, считает Кравец.

Напомним, ранее в Киеве подростки на улицах слушали российские песни. В сети сообщали также о гимне России. Они не реагировали на замечания и глумились на фоне трагедии в Сумах.

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