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Алексей Суханов рассказал, что, по его мнению, Россию поправить невозможно. Ведущий отметил, что для него той территории не существует

Об этом ведущий рассказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

Алексей Суханов родился, учился и некоторое время работал в России. Однако после начала российской агрессии он поддержал Украину, и сейчас живет здесь, имеет проукраинскую позицию, говорит по-украински и поддерживает защитников.

Что касается его матери, живущей в РФ, Суханов признался, что в феврале 2022 года они еще общались. Однако теперь этого общения, похоже, уже нет. Ведущий думает, что "если бы что-то произошло" - ему бы сообщили.

Алексей Суханов считает, что РФ никак нельзя изменить. Возможно, предположил он, очистив всю территорию от окупантов, можно построить "новую" страну. Однако, по его словам, пока у него "иссяк кредит доверия".

"Для меня той территории не существует. В моей голове все кредиты она исчерпала и воспользовалась всем. Относительно России, нет, я не верю: она никогда не будет другой. Я не верю в оппозицию тамошнюю, потому что я их тоже вижу в разнообразии ситуаций. Только если вот закрыть, залить хлоркой, накрыть пленкой, дать постоять лет десять, потом снять, пригласить уборщиц, чтобы это вымыли и запустить новую на том месте страну. Тогда да, а больше никак”, - говорит Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказывал, что он много лет жил с неизлечимой больной и не догадывался об этом. Оказалось, что у ведущего сахарный диабет и давно не на начальной стадии. При этом он отметил, что не всегда добросовестно выполняет рекомендации врача: по словам ведущего, он относится к ситуации философски, мол, сколько суждено прожить - столько он проживет.