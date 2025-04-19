21:28  18 апреля
В Киеве подростки избили военного
15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
20:52  18 апреля
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2025, 19:40

Ведущий Алексей Суханов признался, какие у него сейчас отношения с мамой из России

19 апреля 2025, 19:40
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Алексей Суханов рассказал, что, по его мнению, Россию поправить невозможно. Ведущий отметил, что для него той территории не существует

Об этом ведущий рассказал в интервью ТСН, передает RegioNews.

Алексей Суханов родился, учился и некоторое время работал в России. Однако после начала российской агрессии он поддержал Украину, и сейчас живет здесь, имеет проукраинскую позицию, говорит по-украински и поддерживает защитников.

Что касается его матери, живущей в РФ, Суханов признался, что в феврале 2022 года они еще общались. Однако теперь этого общения, похоже, уже нет. Ведущий думает, что "если бы что-то произошло" - ему бы сообщили.

Алексей Суханов считает, что РФ никак нельзя изменить. Возможно, предположил он, очистив всю территорию от окупантов, можно построить "новую" страну. Однако, по его словам, пока у него "иссяк кредит доверия".

"Для меня той территории не существует. В моей голове все кредиты она исчерпала и воспользовалась всем. Относительно России, нет, я не верю: она никогда не будет другой. Я не верю в оппозицию тамошнюю, потому что я их тоже вижу в разнообразии ситуаций. Только если вот закрыть, залить хлоркой, накрыть пленкой, дать постоять лет десять, потом снять, пригласить уборщиц, чтобы это вымыли и запустить новую на том месте страну. Тогда да, а больше никак”, - говорит Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказывал, что он много лет жил с неизлечимой больной и не догадывался об этом. Оказалось, что у ведущего сахарный диабет и давно не на начальной стадии. При этом он отметил, что не всегда добросовестно выполняет рекомендации врача: по словам ведущего, он относится к ситуации философски, мол, сколько суждено прожить - столько он проживет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Актер Тарас Цымбалюк станет новым "Холостяком"
19 апреля 2025, 01:55
Хореограф Дмитрий Коляденко признался, что годами не имел интима после расставания с Ириной Билык
18 апреля 2025, 05:20
Певец Позитив выбрал крестного для дочери: это оказался известный военный
15 апреля 2025, 23:45
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Наши дома: Украина вернула из плена 277 воинов
19 апреля 2025, 18:55
Житель Харьковщины присоединился к оккупантам и запугал местных
19 апреля 2025, 18:25
Путин объявил перемирие на Пасху: сколько будет продолжаться
19 апреля 2025, 17:35
В Киеве на Подоле произошла стычка между полицией и противниками ЛГБТ
19 апреля 2025, 16:50
В Киевской области из-за пожаров сухой травы погибли люди
19 апреля 2025, 16:00
Россияне обстреляли Одесскую область: в прокуратуре показали последствия
19 апреля 2025, 15:30
Избиение военного в Киеве: полиция задержала четырех подростков
19 апреля 2025, 14:45
В Ровенской области подросток на мотоцикле попал в ДТП
19 апреля 2025, 14:00
США посадят Украину и РФ за стол переговоров на следующей неделе - NYP
19 апреля 2025, 13:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »