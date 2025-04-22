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Акторка Олена Кравець зазначила, що наодинці люди можуть слухати що завгодно, що покращує їм настрій. Проте на публіці потрібно пам'ятати про те, що зараз війна

Про це акторка розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA, передає RegioNews.

Олена Кравець зазначила, що для того, щоб більше українців відкривали для себе свою культуру, — потрібно передусім мати внутрішнє бажання. Акторка зазначила, що вона не має претензій до того, що люди слухають наодинці. Проте є публічний простір, і є війна.

"І якщо ми говоримо про підлітків, які вмикають гімн Росії посеред Києва, в місті, де лунають сирени, де вулиці мають імена загиблих героїв, – це вже не про "музичний смак", це про брак емпатії, знань, елементарної людяності", - вважає акторка.

Олена Кравець додала, що сьогодні українська культура — це не тільки про естетику. Це також про опір та свідомий вибір. Якщо ми не хочемо чути на вулицях гімн РФ, то повинні не лише забороняти, а й пропонувати цікаві, глибокі, живі культурні продукти, створені тут, поруч з нами, вважає Кравець.

Нагадаємо, що раніше в Києві підлітки на вулицях слухали російські пісні. У мережі повідомляли також про гімн Росії. Вони не реагували на зауваження і глумилися на тлі трагедії в Сумах.