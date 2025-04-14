В Киеве пьяные юноши громко включали российскую музыку и глумились на фоне трагедии в Сумах

фото: Нацполиция

Вчера в Киеве группа молодых людей громко слушала российскую музыку на Подоле и не считалась с замечаниями прохожих. После напоминания о трагедии в Сумах подростки сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами. Правоохранители разыскали хулиганов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на преслужбу Национальной полиции в Киеве.

Нарушителями оказались двое 17-летних жителей столицы и 20-летний житель Киевщины. Свои действия фигуранты объяснили тем, что "были пьяны, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, приобретенные старшим товарищем".

Полицейские сочинили на нарушителей административные материалы по фактам мелкого хулиганства и распития спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде. Отмечается, что родителей нарушителей также привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Сейчас с молодыми людьми работают сотрудники Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который избил отца военнослужащего. Конфликт между ними произошел из-за российской музыки.