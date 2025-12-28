22:37  28 декабря
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
16:04  28 декабря
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
13:00  28 декабря
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2025, 22:37

"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году

28 декабря 2025, 22:37
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик в очередной раз подтвердил, что планирует провести поединок против эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера в следующем году

Об этом пишет издание "Чемпион" со ссылкой на заявление украинского боксера во время вечера бокса в Эр-Рияде, передает RegioNews.

В главном поединке мероприятия за звание абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе непобедимый японский боксер Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) победил мексиканского претендента Алана Давида Пикассо (32-1-1, 17 КО).

"В следующем году я хочу сразиться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, Уайлдером", – заявил Усик.

Напомним, Александр Усик принял решение добровольно отказаться от титула WBO. В ходе переговоров с представителями организации была достигнута договоренность о передаче чемпионского пояса.

Впоследствии стало известно, что Усик получил возможность провести бой с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бокс Усик Александр поединок соперник
Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине
04 декабря 2025, 23:09
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
18 ноября 2025, 07:55
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Зеленский: гарантии безопасности США для Украины согласованы на 100%
29 декабря 2025, 00:21
Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной" и отметил прогресс
29 декабря 2025, 00:03
Трамп и Зеленский завершили встречу – началась онлайн-конференция с европейскими лидерами
28 декабря 2025, 23:20
Трамп угостил Зеленского шоколадным тортом со своим именем
28 декабря 2025, 22:28
Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека
28 декабря 2025, 22:02
Трамп заявил, что президенты Украины и России хотят заключить соглашение
28 декабря 2025, 21:35
После переговоров с Зеленским Трамп планирует снова позвонить Путину
28 декабря 2025, 21:02
В Киевской области молодая пара погибла от угарного газа: причиной стал автономный обогреватель
28 декабря 2025, 18:28
После встречи в Майами Зеленский и Трамп планируют позвонить по телефону европейским лидерам
28 декабря 2025, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »