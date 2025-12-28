"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году

Фото: из открытых источников

Чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик в очередной раз подтвердил, что планирует провести поединок против эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера в следующем году

Об этом пишет издание "Чемпион" со ссылкой на заявление украинского боксера во время вечера бокса в Эр-Рияде, передает RegioNews.

В главном поединке мероприятия за звание абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе непобедимый японский боксер Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) победил мексиканского претендента Алана Давида Пикассо (32-1-1, 17 КО).

"В следующем году я хочу сразиться с "Бронзовым бомбардировщиком". Да, Уайлдером", – заявил Усик.

Напомним, Александр Усик принял решение добровольно отказаться от титула WBO. В ходе переговоров с представителями организации была достигнута договоренность о передаче чемпионского пояса.

Впоследствии стало известно, что Усик получил возможность провести бой с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.