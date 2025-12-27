Российская империя продолжает существование в виде нынешней РФ, но империи не вечны

26 декабря 1991 г. прекратил существование Советский Союз. Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, как оно было

26 декабря 1991 г. прекратил существование Советский Союз. Поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, как оно было

иллюстративное фото: из открытых источников

В начале 1991 г. Советский Союз, несмотря на нарастание проблем, все еще был второй страной мира, ядерной супердержавой, которая определяла судьбу планеты вместе с США и имела десятки стран на разных континентах своими клиентами.

В марте 1991 состоялся референдум по сохранению СССР, на котором почти 78% принявших участие проголосовали "за" (в Украине более 70%).

Весной и летом 1991 г. многочисленные отчеты западных аналитиков утверждали, что Советский Союз останется устойчивым.

1 августа 1991 г. президент США Джордж Буш-старший прибыл в Киев, чтобы с высокой трибуны призвать украинцев и украинок сохранить Советский Союз и не допустить провозглашения независимости (эта речь получила насмешливое название Chicken Kyiv speech – котлета по-киевски). От встречи со сторонниками независимости он отказался.

Но.

19-21 августа в Москве произошла попытка государственного переворота.

24 августа 1991 г. Верховная Рада Украины провозгласила независимость Украины.

1 декабря 1991 г. состоялся референдум по независимости Украины, на котором 90% проголосовали за независимость, в том числе на востоке Украины более 80%, в Крыму более 50%.

5 декабря 1991 г. Верховная Рада Украины объявила договор 1922 года о создании СССР недействительным.

8 декабря 1991 г. состоялась встреча руководителей трех республик в Беловежской пуще.

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате прекращение существования СССР было подтверждено решением уже 11 республик.

25 декабря 1991 г. президент СССР объявил о своей отставке. Флаг СССР над Кремлем был спущен.

26 декабря 1991 г. Верховный Совет СССР принял постановление о прекращении существования СССР.

Советский Союз прекратил существование в качестве политической единицы и субъекта международного права.

Все это произошло за один год.

Империи не вечны. Упадок империи состоит из двух компонентов: постепенной медленной предполагаемой деградации и внезапного непредсказуемого коллапса. Впервые эту тему исследовал Эдвард Гиббон в "Истории упадка и падения Римской империи", и с того времени правило подтвердили следующие исследователи на многих примерах.

Советский Союз приходил в упадок очень медленно, а 1991 год стал для него последним.

Это был второй этап распада русской империи (во время первого в 1917 году стали свободными Польша, Финляндия и ненадолго страны Балтии). Второй этап не стал окончательным. Российская империя продолжает существование в виде нынешней РФ, которая движется к третьему (надеюсь, окончательному) этапу распада. Это движение очень медленное, но в какой-то момент оно перейдет к стремительной фазе. Наша общая задача – приложиться к тому, чтобы это произошло в 2026. Только тогда Украина, наконец, будет в безопасности, на этот раз надолго.