Что обсудили Зеленский и Трамп: главные тезисы пресс-конференции

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой озвучили главные результаты переговоров и ключевые направления мирного плана

Об этом пишут СМИ, передает RegioNews.

Итак главные тезисы пресс-конференции:

Обсуждены все подробности сделки: стороны продвинулись вперед на 95%, хотя точные цифры не названы;

Общение между президентами продолжится в понедельник, 29 декабря;

20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности – на 100%;

Вопрос Донбасса пока не решен, но стороны близки к компромиссу;

Возможное использование референдума для утверждения плана;

Трамп готов приехать в Украину, чтобы обратиться в парламент для поддержки соглашения;

Зеленский надеется на принятие всех документов в январе;

Дональд Трамп отметил: "Сегодня я видел очень интересного Путина. Я верю ему. Он хочет закончить это";

Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украины;

По словам Трампа, Россия может помогать восстанавливать Украину и поставлять электроэнергию.

Как известно, переговоры двух лидеров продолжались более двух часов. После их завершения началась видеоконференция с представителями европейских стран.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

