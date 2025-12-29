22:02  28 декабря
29 декабря 2025, 00:46

Что обсудили Зеленский и Трамп: главные тезисы пресс-конференции

29 декабря 2025, 00:46
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Читайте також
українською мовою

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой озвучили главные результаты переговоров и ключевые направления мирного плана

Об этом пишут СМИ, передает RegioNews.

Итак главные тезисы пресс-конференции:

  • Обсуждены все подробности сделки: стороны продвинулись вперед на 95%, хотя точные цифры не названы;
  • Общение между президентами продолжится в понедельник, 29 декабря;
  • 20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности – на 100%;
  • Вопрос Донбасса пока не решен, но стороны близки к компромиссу;
  • Возможное использование референдума для утверждения плана;
  • Трамп готов приехать в Украину, чтобы обратиться в парламент для поддержки соглашения;
  • Зеленский надеется на принятие всех документов в январе;
  • Дональд Трамп отметил: "Сегодня я видел очень интересного Путина. Я верю ему. Он хочет закончить это";
  • Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украины;
  • По словам Трампа, Россия может помогать восстанавливать Украину и поставлять электроэнергию.

Как известно, переговоры двух лидеров продолжались более двух часов. После их завершения началась видеоконференция с представителями европейских стран.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
