28 декабря
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
28 декабря
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
28 декабря
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
28 декабря 2025, 22:02

Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека

28 декабря 2025, 22:02
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Общественное
українською мовою

Сильная непогода усложнила движение транспорта в Ивано-Франковской области, оставив водителей в ловушке на заснеженных дорогах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели отбуксировали 12 легковых автомобилей и автобус, а также эвакуировали 32 человека, среди которых 7 детей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации.

Чрезвычайники призывают водителей быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок во время непогоды.

В последние дни погодные условия в западных областях Украины значительно ухудшились: снег, гололедица и порывистый ветер затрудняют движение транспорта.

ГСЧС регулярно сообщает о случаях, когда водители не могут самостоятельно преодолеть заснеженные или скользкие участки дорог.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на выходные в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
