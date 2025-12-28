Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека

Иллюстративное фото: Общественное

Сильная непогода усложнила движение транспорта в Ивано-Франковской области, оставив водителей в ловушке на заснеженных дорогах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели отбуксировали 12 легковых автомобилей и автобус, а также эвакуировали 32 человека, среди которых 7 детей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации.

Чрезвычайники призывают водителей быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок во время непогоды.

В последние дни погодные условия в западных областях Украины значительно ухудшились: снег, гололедица и порывистый ветер затрудняют движение транспорта.

ГСЧС регулярно сообщает о случаях, когда водители не могут самостоятельно преодолеть заснеженные или скользкие участки дорог.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что на выходные в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер.