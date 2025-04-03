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03 апреля 2025, 02:50

Вышел трейлер фильма "Две сестры", который снимали в Буче и Бородянке

03 апреля 2025, 02:50
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Фото: YouTube
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В сети появился трейлер фильма о двух сестрах, отправляющихся в Украину. Это одна из немногих лент, снимавшихся после полномасштабного вторжения

Об этом сообщает DIVOCHE.MEDIA, передает RegioNews.

Кинокомпания FILM.UA представила финальный трейлер полнометражного фильма "Две сестры". В украинский прокат фильм выходит 24 апреля.

Сюжет рассказывает о сводных сестрах Яшмине и Малгожате, которые отправляются из Польши в Украину, чтобы помочь раненому отцу-волонтёру. События фильма происходят летом 2022 года.

Над фильмом работала польско-украинская команда. Одну из ролей сыграл Александр Рудинский. Также в фильме появляются известные актеры Ирма Витовская, Виталина Библив, Михаил Жонин, Роб Фельдман, Елена Курта и Слава Бабенков.

Главные роли исполнили польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойская. Режиссер картины – Лукаш Карвовски.

Это один из первых фильмов, созданных уже после начала полномасштабного вторжения. Съемки проходили в Киеве и области (Бородянцы, Буче, Погребах, Дмитровке и Белогородке), а также в Чернигове и Харькове. Отдельные роли сыграли местные жители.

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