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11 марта 2025, 04:30

В Украине выйдет драма о лидере крымскотатарского народа

11 марта 2025, 04:30
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Фото: YouTube
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В украинских кинотеатрах выйдет фильм о лидере крымскотатарского народа. В фильме покажут, как он был в ссылке, куда его отправили коммунистические власти

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

С 10 апреля в украинский прокат выйдет драма "Кислородная станция". Лента рассказывает о жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В фильме показан один из знаковых моментов его биографии, а именно – ссылка, которую он отбывал в поселке Зирянка в Якутии 1980 года.

"Кислородная станция – не только место работы главного героя, но и глубокий символ в фильме. В мире, где все дышат страхом, Мустафа становится тем, кто наполняет жизнь людей вокруг "кислородом" – верой в правду и справедливость. Его борьба кажется безнадежной, как труд Сизифа, но именно в самый темный шанс у него сказывается на свете, - самый мрачный момент у него - в самый мрачный момент -".

В фильме сыграли актеры Борис Орлов, Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Эдем Ибадуллаев, Вячеслав Жила, Елена Вахромеева, а также погибший на войне РФ против Украины Василий Кухарский.

Напомним, ранее в Киеве презентовали фильм о репатриации погибших воинов "Возвращение. Герои на щите". В ленте показали клюзивные кадры процесса репатриации тел (останков), кадры осмотра следователями Национальной полиции этих тел и уникальные кадры работы экспертов в лаборатории МВД при выводе ДНК-профиля.

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