Фото: Телеграмм/Киев Инфо

В метро Киева на "Контрактовой площади" мужчина получил ранения во время конфликта с неизвестным, который уже задержан полицией

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В киевском метро на станции "Контрактовая площадь" произошел инцидент с применением холодного оружия. По сообщениям от очевидцев, неизвестный ранил мужчину в лицо. Инцидент вызвал панику среди находившихся на платформе пассажиров.

Кроме того, местные СМИ сообщают об информации от правоохранительных органов о том, что нападавшего уже задержали. На месте работали полицейские, которые опросили свидетелей и собрали первоначальные доказательства.

Открыто уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Следователи устанавливают все происшествия и мотивы правонарушителя.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными и сообщать о подозрительных ситуациях в общественных местах. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние уточняется.

Ранее сообщалось о стрельбе в Днепре – мужчина отказался предъявить документы военным ТЦК и совершил нападение с применением холодного оружия, ранив двух сотрудников разной степени тяжести.