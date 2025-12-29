Встреча Зеленского и Трампа: вопрос Донбасса пока не решен

Фото: Офис Президента

В ходе переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

Трамп заявил, что стороны "приблизились к согласованию", и выразил надежду, что вопрос захваченных Россией территорий будет урегулирован в течение следующих месяцев.

Зеленский назвал переговоры "очень сложными" и подчеркнул, что позиции Украины и России разнятся.

По словам президента Украины, одним из возможных путей решения может быть голосование в парламенте или проведение референдума.

Как известно, после встречи Зеленский и Трамп провели видеоконференцию с европейскими лидерами, а Трамп пообещал позвонить по телефону Владимиру Путину для дальнейших консультаций.

Напомним, ранее президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели общую пресс-конференцию, в ходе которой озвучили главные результаты переговоров и ключевые направления мирного плана. Все детали читайте по ссылке.

