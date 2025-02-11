Космическое выступление: Юлия Санина спела на мероприятии NASA

фото: instagram.com/the_hardkiss

Об этом артистка рассказала в своих соцсетях, передает RegioNews.

На выходных Юлия Санина побывала в Космическом центре NASA в США, где выступила на торжественном мероприятии, посвященном запуску украинского флага на Луну.

Она призналась, что была рада лично познакомиться с представителями NASA, основателями компании Spacebit и украинцем Павлом Танасюком. Его команда 8 января в сотрудничестве с NASA и Astrobotic запустила ракету, которая должна приземлиться на Луне 23 февраля.

По словам певицы, вместе с научным оборудованием на поверхность спутника будет доставлена пластина с изображением желто-голубого флага и карты Украины.

Справка

NASA — агентство правительства США. Оно создано в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов.

Штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Первая космическая программа NASA началась в 1958 году с запуска космического аппарата "Пионер", собиравшего информацию для последующих пилотируемых полетов. Самым известным из которых стал полет на Луну "Аполлона-11" 16-24 июля 1969 года.