Могилевская в Запорожье поплавала в "самом сильном" месте на планете

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Известная украинская певица Наталья Могилевская во время визита в Запорожье рассказала о своем любимом месте – острове Хортица. Она купалась и медитировала в Днепре

Об этом она сообщила в своем Instagram, передает RegioNews.

"Я уже на Хортице. Это самое любимое мое место. Одно из самых лучших, сильных на планете. Невероятно его люблю и по традиции сегодня буду плавать, хотя Днепра почти не осталось", – констатировала артистка.

На видео певица показала, как сейчас выглядит обмелевший Днепр после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Вот так сейчас выглядит берег нашей большой, священной Хортицы. Напоминаю потому, что через Каховку пошла вода. Я не знаю, на сколько метров спустилась. Ну и конечно, что купаюсь я и делаю медитации под звуки бомбежки", - подытожила Наталья Могилевская.





Напомним, известная украинская певица попала в аварию 8 марта. В соцсети она показала, что произошло с ее автомобилем.