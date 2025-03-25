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25 березня 2025, 21:42

Відома співачка знялася топлес для обкладинки українського Playboy

25 березня 2025, 21:42
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фото: Facebook/Оля Полякова
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46-річна Оля Полякова дебютувала на обкладинці квітневого номера чоловічого глянцю Playboy

Фото обкладинки зі своїм зображенням артистка опублікувала в Instagram, передає RegioNews.

Фотосесія відбулася у Франції під час європейського туру співачки, а автором знімків стала її близька подруга, відома фотографка Соня Плакидюк.

"Полякова, якій цього року виповнилося 46, доводить: справжня краса не має віку. Співачка наразі у своїй найкращій формі. І на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло – це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання і наполегливу працю", – зазначили в редакції журналу.

На обкладенці співачка позує в джинсових шортах і розстебнутій білій сорочці, під яку не одягнула білизну.

Артистка зізналася, що зараз відчуває в собі нову силу та відкривається світові по-новому – і в творчості, і в особистому житті.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Білик через серйозну хворобу відклала свої найближчі виступи.

Раніше повідомлялось, що відома українська співачка Наталя Могилевська під час візиту до Запоріжжя розповіла про своє найулюбленіше місце – острів Хортиця.

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