Відома співачка знялася топлес для обкладинки українського Playboy

фото: Facebook/Оля Полякова

Фото обкладинки зі своїм зображенням артистка опублікувала в Instagram, передає RegioNews.

Фотосесія відбулася у Франції під час європейського туру співачки, а автором знімків стала її близька подруга, відома фотографка Соня Плакидюк.

"Полякова, якій цього року виповнилося 46, доводить: справжня краса не має віку. Співачка наразі у своїй найкращій формі. І на власному прикладі демонструє, що фантастичне тіло – це не про цифри в паспорті, а про сильне бажання і наполегливу працю", – зазначили в редакції журналу.

На обкладенці співачка позує в джинсових шортах і розстебнутій білій сорочці, під яку не одягнула білизну.

Артистка зізналася, що зараз відчуває в собі нову силу та відкривається світові по-новому – і в творчості, і в особистому житті.

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