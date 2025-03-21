Ирина Билык отменила концерты: причина – серьезная болезнь

фото: Instagram/Ирина Билык

Об этом певица написала в своем Instagram, передает RegioNews.

Артистка поделилась, что подхватила вирус, приведший к воспалению легких. Из-за этого недуга она временно потеряла способность петь и ныне находится под пристальным наблюдением врачей.

"К большому сожалению, мои ближайшие концерты придется перенести из-за плохого состояния моего здоровья. Из-за вируса и, как следствие, воспаления легких, я не имею возможности петь. Это было непростое решение, но необходимое – на этом настаивают врачи. Я обязательно приеду после реабилитации и буду петь для вас живым и красивым голосом", – написала певица.

Билык поблагодарила фанов за поддержку и пообещала вернуться на сцену, как только позволит здоровье.

Напомним, известная украинская певица Наталья Могилевская во время визита в Запорожье рассказала о своем любимом месте – остров Хортица.