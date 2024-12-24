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24 декабря 2024, 16:20

На Закарпатье мужчина угрожал убить всю семью полицейского

24 декабря 2024, 16:20
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Фото: Facebook/Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины
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В Закарпатской области сотрудник одного из отделов полиции получал от неизвестного угрозы убийства с применением пыток в отношении его и членов его семьи. Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленника задержали

Как сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, неизвестный систематически посылал оперуполномоченному полиции сообщения с угрозами убийства с применением физического насилия в отношении его и членов его семьи.

По информации правоохранителей, в Закарпатской области оперативный сотрудник одного из подразделений полиции начал получать сообщения с угрозами. Аноним постоянно отправлял SMS и голосовые сообщения, в которых писал и говорил, что намерен жестоко расправиться с полицейским и членами его семьи.

После этого оперативные сотрудники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) совместно со следователями ГУНП в Закарпатской области провели ряд мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель Мукачевского района.

В полиции сообщили, что злоумышленник не только лично угрожал служителю закона, но и делал это публично. В частности, в одной из соцсетей на своей странице он публиковал соответствующий контент, а также распространял фотографии семьи правоохранителя.

В связи с этим оперативники ДВБ и следователи полиции Закарпатья вместе с бойцами спецподразделения "КОРД" провели санкционированные обыски по месту проживания фигуранта. Правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, вещество похожее на наркотическое, корпус боевой гранаты со страстью и патроны.

Кроме сообщений с угрозами в истории браузера, хранилась информация о поиске каких-либо данных о полицейском и его семье.

В полиции отметили, что свои действия мужчина совершал из-за личной неприязни к работникам полиции, потому что в отношении его правоохранители неоднократно составляли протоколы за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Свою месть он направил на сотрудника полиции, которого лично не знал, руководствуясь исключительно фактом его принадлежности к правоохранительным органам.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке, ему объявили ему о подозрении по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Суд суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права на залог.

Напомним, 24 ноября в городе Ковель Волынской области во время задержания хулигана возникла драка с участием патрульных

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