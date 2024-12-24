На Закарпатті чоловік погрожував вбити усю сім'ю поліцейського

Фото: Facebook/Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України

В Закарпатській області співробітник одного з відділів поліції отримував від невідомого погрози вбивства з застосуванням тортур щодо нього та членів його родини. Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисника затримали

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, невідомий систематично надсилав оперуповноваженому поліції повідомлення з погрозами вбивства із застосуванням фізичного насильства щодо нього і членів його родини.

За інформацією правоохоронців, в Закарпатській області оперативний співробітник одного з підрозділів поліції почав отримувати повідомлення з погрозами. Анонім постійно надсилав SMS та голосові повідомлення, в яких писав та говорив, що планує жорстоко розправитись з поліцейським та членами його родини.

Після цього оперативні співробітники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) спільно із слідчими ГУНП у Закарпатській області провели низку заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний мешканець Мукачівського району.

В поліції повідомили, що зловмисник не тільки особисто погрожував служителю закону, а ще й робив це публічно. Зокрема, в одній із соцмереж на власній сторінці він публікував відповідний контент, а також розповсюджував фотографії родини правоохоронця.

У зв'язку з цим оперативники ДВБ та слідчі поліції Закарпаття разом з бійцями спецпідрозділу "КОРД" провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта. Правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, речовину схожу на наркотичну, корпус бойової гранати із запалом та набої.

Крім повідомлень з погрозами в історії браузера, зберігалась інформація щодо пошуку будь-яких даних про поліцейського та його родину.

В поліції зазначили, що свої дії чоловік вчиняв через особисту неприязнь до працівників поліції, тому що відносно нього правоохоронці неодноразово складали протоколи за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Свою помсту він спрямував на працівника поліції, якого особисто не знав, керуючись виключно фактом його належності до правоохоронних органів.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку, йому оголосили йому про підозру за частиною 1 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, 24 листопада у місті Ковель Волинської області під час затримання хулігана виникла бійка за участю патрульних