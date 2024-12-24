На Закарпатье арестовали пособника уклонистов

Фото: Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области

Правоохранители Закарпатской области задержали местного жителя, который планировал через реку переправить в Румынию группу военнообязанных граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

По информации правоохранителей, ликвидирована еще одна схема незаконной переправки через государственную границу Украины военнообязанных мужчин, действовавшая в Раховском районе Закарпатья.

Как выяснилось, в ходе оперативных действий сотрудники Раховского районного отдела полиции установили, что в организации канала причастен 50-летний житель села Деловое. Свои услуги мужчина оценивал от 10 до 15 тысяч долларов с человека. Уклоняющуюся по его маршруту должны были пересекать границу Украины через реку Тиса.

Полицейские задержали причастного к преступлению фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В Нацполиции отметили, что по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины было открыто уголовное производство по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают оперативные меры по установлению других участников схемы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Закарпатье пограничники разоблачили организаторов незаконного канала переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Переправщик с "клиентами", один из которых едва не погиб во время погони, был задержан.

Перед этим в Одесской области шесть мужчин пытались бежать за границу по указаниям организатора – администратора канала в Telegram.