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20 декабря 2024, 12:04

На Прикарпатье пьяный мужчина взорвал гранату у своего дома

20 декабря 2024, 12:04
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Фото: ГУ ЧП в Ивано-Франковской области
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В Ивано-Франковской области пьяный мужчина взорвал гранату неподалеку от своего дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник задержан.

18 декабря жительница Ивано-Франковской территориальной общины (ТГ) сообщила о том, что ее родственник взорвал гранату неподалеку от ее дома. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие соответствующие службы.

Как сообщает пресс-служба ГУ УМВД в Ивано-Франковской области, на месте происшествия правоохранители изъяли металлические фрагменты, похожие на осколки от гранаты, образцы грунта, смыва и другие вещественные доказательства.

Кроме того, в доме фигуранта во время обыска полицейские изъяли предметы, похожие на капсулы детонаторов, гранату Ф-1 и другие взрывоопасные предметы.

По информации полиции, 40-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, 23 ноября текущего года в Броварах ранее судимый мужчина во время ссоры с супругой подорвал ее гранатой. В результате взрыва, 52-летняя женщина скончалась на месте.

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