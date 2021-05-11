В Полтаве микроавтобус протаранил машину "скорой помощи" и перевернулся на тротуаре

Травмированного водителя автомобиля "скорой помощи" доставили в больницу

Травмированного водителя автомобиля "скорой помощи" доставили в больницу

На перекрестке улиц Раисы Кириченко-Героев Чернобыльцев в Полтаве произошло ДТП: водитель микроавтобуса протаранил карету "скорой помощи", вылетел на тротуар и перевернулся.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Отмечается, что автомобиль Ford Transit двигался по улице Раисы Кириченко в направлении центра, водитель микроавтобуса не предоставил преимущества в движении автомобилю медицинской службы, который двигался по улице Героев-Чернобыльцев.

В результате столкновения микроавтобус вылетел на тротуар и перевернулся на крышу. Автомобиль "скорой помощи" от удара отбросило на улицу Раисы Кириченко. Водитель кареты "скорой помощи" получил травмы и доставлен в больницу. Водитель микроавтобуса Ford не травмировался.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, вечером, 4 мая в Киеве произошло опасное ДТП - водитель такси на Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, в котором находились дети.