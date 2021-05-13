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13 мая 2021, 08:36 921

Правоохранители провели обыски в КГГА: подозревают хищении более 13 миллионов

13 мая 2021, 08:36 921
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По данным расследования, надбавка к цене во время закупок медизделий составила более 100%
По данным расследования, надбавка к цене во время закупок медизделий составила более 100%
Фото: Facebook
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По информации Киевской городской прокуратуры, правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации. Как отмечают в прокуратуре, идет речь о хищении 13,5 млн гривен на закупке медицинских изделий.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Так, согласно данным следствия, в течение 2017-2019 годов между Департаментом социальной политики и частной фирмой был заключен ряд договоров на закупку медицинских изделий.

Правоохранители отмечают, что должностные лица Департамента якобы вступили в сговор с представителями частной компании и заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам. По данным расследования, надбавка к цене составила более 106%, из-за чего бюджету города были нанесены убытки в размере более 13,5 миллиона гривен.

Именно поэтому на основании определений суда в помещениях Департамента социальной политики КГГА и по месту жительства фигурантов уголовного производства проводились обыски.

Напомним, 12 мая стало известно, что при строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов.

Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.

Как стало известно, что прокуратура из ГФС проводят обыски в " Киевавтодоре".

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