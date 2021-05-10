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10 мая 2021, 15:12 374

Во Львове погибла двухлетняя девочка: выпала из окна восьмого этажа

10 мая 2021, 15:12 374
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Где в этот момент находились родители девочки не сообщается
Где в этот момент находились родители девочки не сообщается
Фото: из открытых источников
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В одной из львовских многоэтажек произошла трагедия - малолетняя девочка выпала из окна на 8 этаже здания. Ребенок не выжил после падения.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области.

Сегодня, 10 мая, около 08:30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 21 апреля около 12:05 на проспекте Ушакова водитель сбил ребенка, который был на пешеходном переходе.

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