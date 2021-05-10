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10 мая 2021, 16:17 367

На Ровенщине произошел конфликт между религиозными общинами: что известно

10 мая 2021, 16:17 367
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Сейчас церковь опечатали правоохранители до решения вопроса в судебном порядке
Сейчас церковь опечатали правоохранители до решения вопроса в судебном порядке
Фото: из открытых источников
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В селе Заболотье, что в Ровенской области произошла стычка с толкотней возле местной церкви. В результате инцидента одна из жительниц получила удар по голове.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В полиции сообщили, что стычка произошла между прихожанами разных конфессий: "предварительно известно, что одна из религиозных общин закрылась в церкви, где проводила Литургию. Об этом узнали представители другой общины и пришли выяснять отношения".

Правоохранители сообщили, что зафиксировали применение неизвестным лицом огнетушителя. А одна из местных жительниц, предварительно, получила удар по голове. Медики "скорой" пострадавшей оказали помощь на месте и не госпитализировали.

Сейчас конфликт исчерпан. Следователи культовое сооружение опечатали. Помещение церкви взято под круглосуточную охрану сотрудниками полиции до решения вопроса в судебном порядке, в отношении права собственности на имущество и земельный участок", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области правоохранители разоблачили противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных общин. Чиновник требовал от предпринимателя 15 тысяч гривен неправомерной выгоды за невмешательство в бизнес.

полиция земля конфликт церковь Ровенская область

 
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