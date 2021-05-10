В Одесской области шестилетний мальчик отравился водкой: ребенка госпитализировали

Ребенок с симптомами отравления лежал прямо на улице в одном из сел области

Ребенок с симптомами отравления лежал прямо на улице в одном из сел области

Фото: из открытых источников

В одном из сел Одесской области шестилетний мальчик отравился водкой, после того, как выпил ее на местном кладбище. О происшествии в полицию сообщили медики, которые госпитализировали ребенка.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По версии правоохранителей, мальчик с друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку водки и выпил ее.

В пресс-службе заверили, сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его готовят к выписке. На 39-летнюю мать правоохранители составили админпротокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в одной из львовских многоэтажек произошла трагедия - малолетняя девочка выпала из окна на 8 этаже здания. Ребенок не выжил после падения.